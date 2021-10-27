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Олимпиада-2022 в Пекине

Поздняков: непривитым несовершеннолетним спортсменам разрешат не проходить карантин

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Спортсмены, которые не достигли возраста 18 лет и не привились от коронавируса, могут не проходить 21-дневный карантин при въезде в Китай на Олимпийские игры. Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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Ранее организаторы Игр сообщили, что не прошедшие вакцинацию участники Олимпиады будут проходить 21-дневный карантин.

"Что касается несовершеннолетних, то пока Минздрав не даст разрешение, их вакцинация не будет разрешена. В правилах есть специальная сноска, что такие случаи будут рассмотрены индивидуально. Но по разговорам в кулуарах, от несовершеннолетних спортсменов не будут требовать сидеть карантин 21 день", - сказал Поздняков.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2022 в Пекине
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