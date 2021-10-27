Поздняков: непривитым несовершеннолетним спортсменам разрешат не проходить карантин

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Спортсмены, которые не достигли возраста 18 лет и не привились от коронавируса, могут не проходить 21-дневный карантин при въезде в Китай на Олимпийские игры. Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

В состав российской делегации на Олимпиаду в Пекине войдут порядка 450 человек

Ранее организаторы Игр сообщили, что не прошедшие вакцинацию участники Олимпиады будут проходить 21-дневный карантин.

"Что касается несовершеннолетних, то пока Минздрав не даст разрешение, их вакцинация не будет разрешена. В правилах есть специальная сноска, что такие случаи будут рассмотрены индивидуально. Но по разговорам в кулуарах, от несовершеннолетних спортсменов не будут требовать сидеть карантин 21 день", - сказал Поздняков.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.