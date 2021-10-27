СМИ: "Наполи" может попросить "Спартак" перенести матч Лиги Европы на нейтральное поле

ТАСС, 27 октября. Руководство итальянского футбольного клуба "Наполи" может попросить московский "Спартак" перенести матч пятого тура группового этапа Лиги Европы на нейтральное поле из-за сложной эпидемиологической обстановки в России. Об этом сообщает издание Tuttonapoli со ссылкой на газету Corriere dello Sport.

Официально "Наполи" не отправлял запрос в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об изменении даты или места проведения игры. Матч должен состояться 24 ноября на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве, начало - 18:30 мск.

В игре второго тура группового этапа Лиги Европы "Спартак" обыграл в гостях "Наполи" со счетом 3:2. По итогам трех сыгранных матчей "Спартак" с тремя очками располагается на последнем, четвертом месте в турнирной таблице группы С. Лидирует польская "Легия" (6) , на второй позиции находится "Наполи" (4), на третьей - английский "Лестер" (4).