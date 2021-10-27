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Лига Европы

СМИ: "Наполи" может попросить "Спартак" перенести матч Лиги Европы на нейтральное поле

Красно-белые должны сыграть с итальянским клубом 24 ноября на стадионе "Открытие Банк Арена"
Маттео Политано ("Наполи") и Айртон ("Спартак") Alessandro Garofalo/ LaPresse via AP
Описание
Маттео Политано ("Наполи") и Айртон ("Спартак")
© Alessandro Garofalo/ LaPresse via AP

ТАСС, 27 октября. Руководство итальянского футбольного клуба "Наполи" может попросить московский "Спартак" перенести матч пятого тура группового этапа Лиги Европы на нейтральное поле из-за сложной эпидемиологической обстановки в России. Об этом сообщает издание Tuttonapoli со ссылкой на газету Corriere dello Sport.

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Официально "Наполи" не отправлял запрос в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об изменении даты или места проведения игры. Матч должен состояться 24 ноября на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве, начало - 18:30 мск.

В игре второго тура группового этапа Лиги Европы "Спартак" обыграл в гостях "Наполи" со счетом 3:2. По итогам трех сыгранных матчей "Спартак" с тремя очками располагается на последнем, четвертом месте в турнирной таблице группы С. Лидирует польская "Легия" (6) , на второй позиции находится "Наполи" (4), на третьей - английский "Лестер" (4).

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