"Ахмат" пока не получал информацию по поводу возможных ограничений на домашних матчах

МОСКВА, 27 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Ахмат" пока не имеет информации о возможных ограничениях посещаемости во время домашних матчей. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

20 октября президент РФ Владимир Путин одобрил предложение об объявлении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней. На это время рекомендовано приостановить деятельность торгово-развлекательных центров, а посещение в том числе и спортивных мероприятий должно быть либо ограничено, либо запрещено.

"Пока нас не информировали о каких-либо ограничениях. У нас большой процент вакцинированных в республике, поэтому Роспотребнадзор нам ничего не выставлял", - сказал Айдамиров.

Ближайший домашний матч "Ахмат" проведет 7 ноября против "Нижнего Новгорода" в Тинькофф - Российской премьер-лиге.