"Спартак" сыграет за 7-е место на клубном чемпионате мира по пляжному футболу

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" проиграл японскому "Токио Верди" со счетом 5:6 в матче турнира за пятое-восьмое места на клубном чемпионате мира по пляжному футболу. Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене".

"Локомотив" вышел в полуфинал клубного чемпионата мира по пляжному футболу

В составе победителей голами отметились Матеусиньо (5-я и 33-я минуты), Родриго да Кошта (8, 9, 14) и Суарес Родриго (36). У "Спартака" отличились Андрей Котенев (5, 15), Мохаммад Ахмадзаде (10), Олег Гапон (21), Владимир Раскин (21).

Позднее в среду "Спартак" сыграет за седьмое место против испанского "Леванте", который ранее уступил парагвайскому "Насьоналю" (4:11), начало встречи в 16:30 мск. После этого "Токио Верди" и "Насьональ" проведут матч за пятое место, игра начнется в 17:45 мск.

Также в среду пройдут два полуфинальных матча. Московский "Локомотив" встретится с бразильским клубом "Васко да Гама", начало - в 12:30 мск, а минское "Динамо" сыграет против португальской "Браги" (13:45)

Изначально чемпионат должен был пройти с 27 по 30 октября, турнир предполагал наличие группового этапа, однако из-за принятых в Москве ограничений, связанных с коронавирусом, формат был сокращен до плей-офф начиная с четвертьфиналов. Турнир завершится 27 октября.