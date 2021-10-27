Классификацию на Паралимпиаду нужно пройти 29 российским спортсменам

Зимние Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта 2022 года.

"В паралимпийском движении принимают участие спортсмены с различными поражениями (поражения опорно-двигательного аппарата, нарушение зрения, интеллектуальные нарушения - прим. ТАСС). Система классификации обеспечивает возможность соревноваться на равных условиях с другими спортсменами и определить, что его поражение соответствует требованиям вида спорта, - сказал Рожков. - За последние десять лет Международный паралимпийский комитет (МПК) значительно ужесточил требования к классификации, что нашло отражение в новом классификационном кодексе".

"Международная федерация по виду спорта должна разработать и иметь свои собственные классификационные правила, в которых должны быть четко определены критерии годности для участия на основе специфических задач и действий, характерных для данного вида спорта. Спортсмен с одним и тем же поражением может соответствовать критериям годности для одного вида спорта, но не иметь право соревноваться в другом виде спорта", - добавил он.

В связи с изменениями правил по классификации в плавании, легкой атлетике и других летних видах спорта ПКР пришлось в преддверии Паралимпиады в Токио проводить пересмотр спортивного класса спортсменов с ранее подтвержденными международными спортивными классами, рассказал Рожков. "По итогам этих пересмотров некоторым спортсменам были изменены спортивные классы на более "высокие" (спортсмены с меньшими функциональными ограничениями - прим. ТАСС), в результате чего они не смогли отобраться на Игры в Токио", - отметил он.

Книга паралимпийцам в помощь

К участию в соревнованиях по паралимпийским видам спорта могут быть допущены только те спортсмены, которые отвечают требованиям спортивно-функциональной классификации в своих видах спорта и получили личный спортивный класс и статус класса в данном виде спорта. "Все это серьезные вопросы, которые при подготовке к Паралимпийским играм в Пекине учитывает ПКР. В настоящее время 29 спортсменам из расширенного списка требуется пройти международную классификацию на участие в Играх. ПКР помогает подготовить медицинские документы и организует участие этих российских спортсменов в квалификационных соревнованиях, на которых проводится международная классификация", - подчеркнул Рожков.