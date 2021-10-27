"Шинник" отправил в Роспотребнадзор запрос по разъяснению ограничений посещаемости

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Ярославский футбольный клуб "Шинник" отправил запрос в Роспотребнадзор с целью разъяснения ограничений по допуску зрителей на домашние матчи. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Шинника" Сергей Кулаков.

20 октября президент РФ Владимир Путин одобрил предложение об объявлении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней. На это время рекомендовано приостановить деятельность торгово-развлекательных центров, а посещение в том числе и спортивных мероприятий должно быть либо ограничено, либо запрещено. "Шинник" 5 ноября дома сыграет с московским "Чертаново" в матче 20-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги - 2 (ФНЛ-2).

"Мы отправили запрос в Роспотребнадзор по Ярославской области по разъяснению новых требований, которые были введены, - сказал Кулаков. - У нас изначально существовало ограничение, при котором на матч разрешено допустить до 500 зрителей. Насколько я понял из постановления, в нашей части ничего не меняется, потому что у нас уже изначально от Роспотребнадзора было ограничение в 500 человек. Как только мы получим ответ от Роспотребнадзора, будет понятно, но пока у нас сохраняется ограничение в 500 зрителей".

"Шинник" с 45 очками после 16 игр занимает первое место в турнирной таблице группы 2 ФНЛ-2. В следующем туре 31 октября ярославский клуб в гостях встретится с "Енисеем-2".