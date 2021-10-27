Футбольная национальная лига передала документы в РФС по инциденту с фанатами "Шинника"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Футбольная национальная лига (ФНЛ) направила документы в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) по матчу 12-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги - 2 между владимирским "Торпедо" и ярославским "Шинником". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Шинника" Сергей Кулаков.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, что перед стадионом во Владимире прибывших на матч болельщиков из Ярославля задержала полиция. Матч завершился победой "Шинника" со счетом 2:0.

"По матчу с владимирским "Торпедо" Футбольная национальная лига передала документы в контрольно-дисциплинарный комитет [РФС] для дальнейшего рассмотрения и принятия решения. "Шинник" будет всячески содействовать КДК и в случае необходимости примет участие в заседании", - сказал Кулаков.

"Шинник" с 45 очками после 16 игр занимает первое место в турнирной таблице группы 2 ФНЛ-2. В следующем туре 31 октября ярославский клуб в гостях встретится с "Енисеем-2".