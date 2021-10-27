"Нижний Новгород" сохранит квоту в 3 тыс. зрителей на матч с "Локомотивом"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Матч 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Нижний Новгород" - "Локомотив" смогут посетить не более 3 тыс. зрителей. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор нижегородского клуба Равиль Измайлов.

20 октября президент РФ Владимир Путин одобрил предложение об объявлении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней. На это время рекомендовано приостановить деятельность торгово-развлекательных центров, а посещение в том числе и спортивных мероприятий должно быть либо ограничено, либо запрещено. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде 30 октября и начнется в 19:00 мск.

"Матч смогут посетить 3 тыс. человек, включая участников соревнования. Все зрители должны быть с QR-кодами. Все то же самое, что было в игре с "Краснодаром" (1:4)", - сказал Измайлов.

"Нижний Новгород" с 14 очками после 12 игр занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.