"Локомотив" вышел в финал клубного чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" победил бразильский "Васко да Гама" со счетом 4:3 в полуфинале клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене".

В составе победителей отличились Федор Земсков (12-я, 23-я минуты), Борис Никоноров (13) и Филипп Борер (35). У бразильской команды отметились Джордан Соарес (13), Бокинья (16) и Катарино (31).

Финал состоится позднее в среду. "Локомотив" сыграет с победителем матча между минским "Динамо" и португальской "Брагой". Финальная встреча начнется в 20:30 мск. До этого пройдет матч за третье место (19:00).

"Локомотив" является двукратным победителем клубного чемпионата мира, команда выигрывала турнир в 2012 и 2017 годах. Победителем двух предыдущих розыгрышей является "Брага".

Изначально чемпионат должен был пройти с 27 по 30 октября, но позднее сроки были изменены на 26-27 октября. Турнир предполагал наличие группового этапа, однако из-за принятых в Москве ограничений, связанных с коронавирусом, формат был сокращен до плей-офф начиная с четвертьфиналов.