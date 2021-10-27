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Чемпионат мира по художественной гимнастике

Дина Аверина стала чемпионкой мира по художественной гимнастике в упражнении с обручем

Россиянка набрала 27,750 балла, Арина Аверина стала шестой
Дина Аверина Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Дина Аверина
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 27 октября. Россиянка Дина Аверина победила в упражнении с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике. Соревнования проходят в японском Китакюсю.

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Спортсменка набрала 27,750 балла. Второе место заняла белоруска Алина Горносько (25,950), третье - итальянка София Раффаэли (25,850). Россиянка Арина Аверина (24,950) заняла шестое место.

Сестры Аверины выступают на чемпионате мира под руководством нового личного тренера, олимпийской чемпионки 2000 года Юлии Барсуковой. Ранее с Авериными работала Вера Шаталина.

Авериным по 23 года. Дина Аверина является 14-кратной чемпионкой мира, Арина Аверина побеждала на мировых первенствах четыре раза.

Мировое первенство завершится 31 октября.

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