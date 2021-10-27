Дюков: Хачатурянц продолжит совмещать посты до выборов президента РПЛ

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц продолжит совмещать до выборов главы лиги этот пост с должностью председателя судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). Об этом журналистам сообщил президент РФС Александр Дюков.

Выборы главы РПЛ состоятся 22 ноября, Хачатурянц является единственным кандидатом на этот пост.

"Хачатурянц сохраняет должность руководителя и и. о. президента РПЛ. Если он будет выбран на пост президента РПЛ, то не сможет занимать пост в судейском комитете. Как только это произойдет, то будем искать замену", - сказал Дюков.

"Мы не видим конфликта интересов, но есть регламент и требование со стороны УЕФА. Совмещение невозможно. Если было бы возможно, исполком принял бы решение сохранить его на двух постах. Видим прогресс, меньше ошибок стало, растет доверие к судьям", - добавил он.

5 октября Сергей Прядкин покинул пост президента Российской премьер-лиги.