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Футбол в России

Дюков: Хачатурянц продолжит совмещать посты до выборов президента РПЛ

Выборы главы Российской премьер-лиги состоятся 22 ноября
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц продолжит совмещать до выборов главы лиги этот пост с должностью председателя судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). Об этом журналистам сообщил президент РФС Александр Дюков.

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Выборы главы РПЛ состоятся 22 ноября, Хачатурянц является единственным кандидатом на этот пост.

"Хачатурянц сохраняет должность руководителя и и. о. президента РПЛ. Если он будет выбран на пост президента РПЛ, то не сможет занимать пост в судейском комитете. Как только это произойдет, то будем искать замену", - сказал Дюков.

"Мы не видим конфликта интересов, но есть регламент и требование со стороны УЕФА. Совмещение невозможно. Если было бы возможно, исполком принял бы решение сохранить его на двух постах. Видим прогресс, меньше ошибок стало, растет доверие к судьям", - добавил он.

5 октября Сергей Прядкин покинул пост президента Российской премьер-лиги.

Теги
Российский футболПрядкин, Сергей ГеннадьевичДюков, Александр Валерьевич
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