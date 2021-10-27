{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по художественной гимнастике

Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике

В среду она завоевала золотые медали в упражнениях с мячом и обручем
Дина Аверина EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH
Описание
Дина Аверина
© EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH

ТАСС, 27 октября. Россиянка Дина Аверина выиграла финал в упражнении с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике, для спортсменки это золото стало 15-м на мировых первенствах. Соревнования проходят в японском Китакюсю.

На эту тему

Победительница набрала 29,125 балла. Второй стала Арина Аверина (27,675), третье место заняла белоруска Алина Горносько (27,300).

Авериным по 23 года. Дина Аверина является 15-кратной чемпионкой мира, Арина Аверина побеждала на мировых первенствах четыре раза.

Мировое первенство завершится 31 октября.

Теги
Чемпионат мира по художественной гимнастике
Олимпиада-2022 в Пекине
Власти КНР будут дисквалифицировать спортсменов за нарушение карантинных мер на Олимпиаде
Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года
Читать полностью