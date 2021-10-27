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Футбол в России

Дюков назвал правильным решение РПЛ заключить контракт с "Матч ТВ"

Российская премьер-лиги продлила соглашение с телеканалом 5 октября
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Решение подписать контракт на показ трансляций матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с телеканалом "Матч ТВ" было правильным. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

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5 октября РПЛ продлила контракт с "Матч ТВ". Как сообщал журналистам генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, сумма предложения составила более $100 млн за сезон. Контракт рассчитан на четыре года начиная с сезона-2022/23.

"Лига и клубы проголосовали единогласно по ТВ-контракту. Насколько решение правильное, мне сложно комментировать, потому что нужно быть в курсе и знать все детали и нюансы переговоров. С другой стороны, рабочая группа комитета по маркетингу работала в контакте с группой РПЛ. Наверное, это правильное решение", - сказал Дюков.

"Я видел и другое мнение в соцсетях и интернет-ресурсах, что правильнее пойти по тендеру. Исходя из своего богатого опыта в бизнесе, скажу, что тендер не гарантирует высокую цену. Я знаю примеры, когда при тендерах цена понижалась. Клубы понимали, что у них не было гарантий того, что "Матч ТВ" повторил бы то же предложение, которое сделал", - добавил президент РФС.

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