Гимнастка Дина Аверина заявила, что довольна первым днем чемпионата мира

В первый день мирового первенства в Китакюсю Аверина победила в упражнениях с обручем и мячом.

"Для меня сейчас тяжело физически и морально, так как чемпионат мира и Олимпийские игры проходят в один год, - сказала Аверина. - Такого в моей карьере никогда не было, это два старта, где надо выкладываться на 100%. В принципе, сегодняшним днем я довольна, довольна и Ирина Александровна [Винер-Усманова], и это самое главное. Но у нас впереди еще много дней и выступлений, будем работать дальше и стараться".

"Спасибо большое всем нашим болельщикам, которые не спали. И зрителям на трибунах, здесь такая поддержка, которую мы не ощущали очень давно. Спасибо Ирине Александровне, которая нас настраивает и выводит, а также Юлии Владимировне [Барсуковой], которая тоже приехала сюда как наш тренер. Вместе мы команда и пока справляемся. Вера Николаевна [Шаталина] тоже в нашей команде, просто она с нами не полетела", - добавила спортсменка.

Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 31 октября.