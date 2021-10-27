{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по художественной гимнастике

Гимнастка Дина Аверина заявила, что довольна первым днем чемпионата мира

В среду россиянка завоевала две золотые медали в упражнениях с обручем и мячом
Дина Аверина Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Дина Аверина
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина, завоевавшая две золотые медали чемпионата мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю, довольна первым соревновательным днем. Об этом Аверина сказала ТАСС.

На эту тему
Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике
Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике

В первый день мирового первенства в Китакюсю Аверина победила в упражнениях с обручем и мячом.

"Для меня сейчас тяжело физически и морально, так как чемпионат мира и Олимпийские игры проходят в один год, - сказала Аверина. - Такого в моей карьере никогда не было, это два старта, где надо выкладываться на 100%. В принципе, сегодняшним днем я довольна, довольна и Ирина Александровна [Винер-Усманова], и это самое главное. Но у нас впереди еще много дней и выступлений, будем работать дальше и стараться".

"Спасибо большое всем нашим болельщикам, которые не спали. И зрителям на трибунах, здесь такая поддержка, которую мы не ощущали очень давно. Спасибо Ирине Александровне, которая нас настраивает и выводит, а также Юлии Владимировне [Барсуковой], которая тоже приехала сюда как наш тренер. Вместе мы команда и пока справляемся. Вера Николаевна [Шаталина] тоже в нашей команде, просто она с нами не полетела", - добавила спортсменка.

Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 31 октября.

Теги
Чемпионат мира по художественной гимнастике
Футбол в России
Дюков заявил о росте прибыли РФС в 2020 году
Как сообщил президент РФС журналистам, положительная динамика наблюдается и в 2021 году
Дюков заявил о росте прибыли РФС в 2020 году
Читать полностью