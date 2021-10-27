Дюков: каждая региональная федерация футбола получит от РФС около 2 млн рублей

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Все региональные федерации получат от Российского футбольного союза (РФС) по 2 млн рублей в качестве финансовой поддержки. Об этом журналистам сообщил президент организации Александр Дюков.

В среду прошло заседание исполкома РФС, на котором обсуждался вопрос материального стимулирования организаций на местах.

"Каждая федерация получит порядка 2 млн рублей", - сказал Дюков.

"Был рассмотрен вопрос, были утверждены основные принципы нового механизма финансового стимулирования развития детско-юношеского футбола и стимулирование школ для подготовки резерва. Согласно новым утвержденным принципам за 2021 год ряд детских школ и академий (41 учреждение) получат соответствующие выплаты. Они зависят от категории академии. Направим почти 1,5 млрд рублей, средства выделит РФС", - добавил он.