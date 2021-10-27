Дина Аверина рассказала, что никогда не смотрит выступления соперниц

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина считает главной соперницей саму себя, поэтому не смотрит выступления других гимнасток. Об этом Аверина сообщила ТАСС.

В первый соревновательный день чемпионата мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю Аверина завоевала две золотые награды - в упражнениях с обручем и мячом.

"Сложными были первый и сегодняшний дни, - сказала Аверина. - Но я стараюсь не думать, что мы в Японии с такой разницей во времени. У нас сейчас вечер, и я так живу, не думая, какое время суток сейчас в Москве. Но нам всем сейчас непросто, почти все находятся в равных условиях".

"Что касается моих соперниц, то я никогда не смотрю на их выступления, потому что главной соперницей являюсь я сама, и мне надо перебороть себя. Ни кого-то другого, а именно себя, и это самое сложное. Ирина Александровна [Винер-Усманова] этому учит, и мы стараемся", - добавила гимнастка.

Авериной 23 года, она стала 15-кратной чемпионкой мира. Также в ее активе серебряная награда Олимпийских игр в многоборье.

Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 31 октября.