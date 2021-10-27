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Чемпионат мира по художественной гимнастике

Винер-Усманова довольна оценками Дины Авериной в первый день чемпионата мира

В среду россиянка завоевала две золотые медали в упражнениях с обручем и мячом
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова осталась довольна оценками, которые Дина Аверина получила в финальных упражнениях чемпионата мира в среду. Об этом она сообщила ТАСС.

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Аверина завоевала две золотые медали в первый день турнира в японском Китакюсю, победив в упражнениях с обручем и мячом и став 15-кратной чемпионкой мира.

"Опасений за результат не было и на Олимпийских играх, если бы не наша [Наталья] Кузьмина (глава технического комитета Международной федерации гимнастики - прим. ТАСС). Я не представляла, чтобы российский специалист может так судить Россию, - сказала Винер-Усманова. - Если честно, то выступили нормально, потому что судили независимые арбитры, которых не было раньше, поэтому и такая оценка у Дины Авериной - 29,125 (в упражнении с мячом - прим. ТАСС). Ее не было никогда - ни на чемпионате мира, ни на чемпионате Европы".

"Все она прошла нормально, все только начинается", - добавила Винер-Усманова.

Мировое первенство завершится 31 октября.

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