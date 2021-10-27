Арина Аверина не считает ошибку в упражнении с обручем следствием акклиматизации

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Ошибка Арины Авериной в упражнении с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике не является следствием акклиматизации. Такое мнение она высказала ТАСС.

Арина Аверина стала серебряным призером чемпионата мира в упражнении с мячом, по итогам выступлений с обручем спортсменка осталась шестой.

"Сегодня я допустила грубую ошибку в упражнении с обручем, поэтому и оказалась вне медальной тройки. С мячом все получилось куда лучше, и я стала второй. Можно ли списать ошибки на сложности с акклиматизацией? Нет, все спортсменки находятся здесь в одинаковых условиях", - сказала гимнастка.

Сестры Аверины выступают на чемпионате мира под руководством нового личного тренера олимпийской чемпионки 2000 года Юлии Барсуковой. Ранее с Авериными на соревнования ездила Вера Шаталина.

Авериным по 23 года. Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио и 15-кратной чемпионкой мира. На мировых первенствах она по три раза выигрывала золото в упражнении с мячом (2018, 2019, 2021) и с обручем (2017, 2018, 2021), Арина Аверина побеждала на чемпионатах мира четыре раза.

В соревнованиях не принимают участия все обладательницы золотых наград Олимпийских игр в Токио. Победительница в личном многоборье израильтянка Линой Ашрам приняла решение не лететь в Японию вместе со всей командой еще за полтора месяца до чемпионата мира. Команда Болгарии в групповых упражнениях выбыла из борьбы накануне турнира из-за того, что одна из спортсменок получила травму на тренировке в разминочном зале Китакюсю. Мировое первенство завершится 31 октября.