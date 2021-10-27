Непомнящий заявил, что активно готовится к матчу за мировую шахматную корону

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российский шахматист Ян Непомнящий находится в активной стадии подготовки к матчу за звание чемпиона мира против норвежца Магнуса Карлсена. Об этом Непомнящий рассказал журналистам.

Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.

"Гигабайты информации мне точно не повредят, - сказал Непомнящий. - Очень много разных факторов, которые повлияют на этот поединок. Подготовку я начал с мая-июня, активно готовлюсь. Надо подойти в оптимальной форме как психологически, так и физически".

В среду гроссмейстер заключил соглашение о сотрудничестве с компанией "Норникель". "Молодые, талантливые, амбициозные юноши и девушки - вот главный ресурс нашей страны, определяющий ее будущее. Помочь им осознать и раскрыть свой потенциал, сформировать ценностные ориентиры - стратегическая задача, которой "Норникель" уделяет особое внимание. Мы считаем, что Ян Непомнящий - отличный пример для нашей молодежи, он смог развить талант трудом и упорством. Его спортивный путь был непростым, но сегодня он в шаге от вершины", - сказала старший вице-президент компании Лариса Зелькова.

"Ян Непомнящий - один из ярких шахматных брендов нашей страны. Надеемся, что поддержка "Норникеля" поможет Яну раскрыть свой безграничный потенциал и будет способствовать в реализации его шахматных проектов", - добавила она.