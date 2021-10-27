РФС сообщил о начале проверки деятельности бывшего заместителя гендиректора "Чертаново"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) сообщил о начале служебной проверки в отношении бывшего заместителя генерального директора футбольной школы "Чертаново", нынешнего заместителя спортивного директора РФС Дмитрия Поляцкина. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев.

16 октября "Матч ТВ" сообщил о договоре между генеральным директором футбольной школы "Чертаново" Николаем Лариным, его заместителем Поляцкиным и агентом Павлом Андреевым. Гендиректор и его заместитель должны были информировать Андреева о наиболее перспективных воспитанниках школы и рекомендовать футболистам заключать с ним договоры. За эти услуги агент должен был до 20 марта 2017 года выплатить Поляцкину и Ларину 10 млн рублей.

"Мы видели материал "Матч ТВ", уже начата служебная проверка. Дмитрий Поляцкин является заместителем спортивного директора Лексакова Андрея Владимировича. Результаты данной проверки мы ожидаем в ближайшие две недели изучить, на основании этих результатов принимать дальнейшие решения", - сообщил Алаев.

Ларин на данный момент находится под следствием по обвинению в мошенничестве.