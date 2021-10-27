Александр Медведев призвал болельщиков не покупать фальшивые сертификаты о вакцинации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" и турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге Александр Медведев призвал болельщиков прислушаться к главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, который советует не уклоняться от вакцинации и не покупать фальшивые сертификаты. Об этом Медведев заявил ТАСС.

St. Petersburg Open проходит с 25 по 31 октября.

"Самое главное, что у нас норматив на заполнение арены - 30 процентов. Значит, что более двух тысяч зрителей могут присутствовать на матчах. Еще немного билетов осталось на субботу и воскресенье, поэтому возможность у болельщиков посмотреть на теннис высочайшего уровня еще есть", - сказал Медведев.

Он также отметил, что вакцинация является основным элементом для нормализации ситуации со зрителями на спортивных соревнованиях.

"Да, мы живем в такой обстановке, но изменить ее мы можем только совместными усилиями. Я полностью солидарен с нашим врачом Денисом Проценко, который по-простому, на русском языке говорит, что единственный способ справиться с пандемией - это вакцинация. Он не пропагандист, он профессиональный врач и к нему стоит прислушаться. Призываю не уклоняться от вакцинации и тем более не покупать фальшивые сертификаты. Все верят, что нормальная жизнь вернется, но само по себе ничего не изменится, поэтому очень жесткий режим действует и здесь, и на футболе, и на хоккее, и баскетболе", - отметил Медведев.

"Хочется, чтобы мы не просто завидовали нашим соседям, у которых на спортивные события ограничения уже отменены. На сто процентов заполняются стадионы, и даже в некоторых местах болельщики без масок и QR-кодов, но это не просто так произошло. У них изначально были и хуже эпидемиологические ситуации, и меры жестче, чем у нас. Поэтому, любя спорт и желая наслаждаться играми вживую, надо вакцинироваться", - заключил собеседник ТАСС.