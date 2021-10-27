"Енисей" победил "Крылья Советов" и вышел в 1/8 финала Кубка России

КРАСНОЯРСК, 27 октября. /ТАСС/. Красноярский "Енисей" обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 1:0 в матче группового этапа Бетсити - Кубка России по футболу и вышел в 1/8 финала турнира. Встреча прошла в Красноярске на стадионе "Центральный".

В составе победителей отличился Никита Раздорских (83-я минута). На 79-й минуте нападающий "Крыльев Советов" Дмитрий Цыпченко получил красную карточку.

Ранее в первом туре "Енисей" разгромил подмосковное "Знамя" (4:0), выступающее в Олимп - Футбольной национальной лиге - 2 (ФНЛ-2). По итогам группового этапа "Енисей" набрал шесть очков, "Крылья Советов" - 3, "Знамя" - 0. Соперник красноярского клуба на стадии 1/8 финала определится по результатам жеребьевки, которая состоится позднее.

Групповой этап Кубка России проводится в один круг, клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) оба своих матча проводят на выезде, клубы ФНЛ-1 - одну встречу на выезде, одну на своем поле, клубы ФНЛ-2 - обе игры дома. Победитель каждой из 11 групп выходит в 1/8 финала, матчи которой пройдут в начале марта. Команды, занявшие первые пять мест в предыдущем сезоне РПЛ ("Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Сочи"), автоматически квалифицировались в 1/8 финала. Победителем предыдущего розыгрыша стал московский "Локомотив", который является самым титулованным клубом (девять побед в кубке), финал нынешнего розыгрыша кубка страны состоится 29 мая 2022 года.