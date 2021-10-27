Глава антидопингового агентства Украины подал в отставку из-за подозрений в нарушениях

КИЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Руководство Национальной антидопинговой организации Украины подало в отставку из-за подозрений в нарушении кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом в среду сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины.

"Национальная антидопинговая организация Украины (НАДЦУ) нарушила международный стандарт тестирования. Поэтому уже сегодня директор НАДЦУ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку", - говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

Глава министерства Вадим Гутцайт, слова которого приводит ведомство, пообещал, что "реакция на нарушение будет мгновенной и жесткой". Он подчеркнул, что министерство занимает четкую позицию по борьбе с допингом и не позволит нарушать правила.

Всемирное антидопинговое агентство 26 октября обвинило ​​​​антидопинговое агентство Украины в нарушении кодекса WADA. Расследование WADA под кодовым названием "Операция "Геркулес" инициировано в 2019 году, в ходе разбирательства обнаружены доказательства, позволяющие утверждать, что с 2012 года украинское агентство, в частности, практиковало уведомление спортсменов о грядущем допинг-контроле.

В новость были внесены изменения (18:03 мск) - добавлена цитата министра спорта.