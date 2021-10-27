"Спартак" занял седьмое место на клубном чемпионате мира по пляжном футболу

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 6:3 победил испанский "Леванте" в матче за седьмое место на клубном чемпионате мира по пляжному футболу. Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене".

В составе "Леванте" голами отметились Дмайш (2-я минута), Антонио Фернандес Ригод (9), Сальваторе Санфилиппо (20). У "Спартака" отличились Олег Гапон (13, 29), Андрей Котенев (20, 29, 32), Владимир Раскин (31). В матче за пятое место сойдутся парагвайский "Насьональ" и японский "Токио Верди", встреча состоится в среду, начало в 17:45 мск.

Также в среду другая российская команда "Локомотив" в полуфинальном матче домашнего турнира обыграл бразильский клуб "Васко да Гама" со счетом 4:3. В финале московская команда встретится с португальской "Брагой", обыгравшей в другом полуфинале минское "Динамо" (6:2). Финальный матч состоится в среду, начало в 20:30 мск.

Чемпионат должен был пройти с 27 по 30 октября, регламент предполагал наличие группового этапа, однако из-за принятых в Москве ограничений, связанных с коронавирусом, формат турнира был сокращен до плей-офф.