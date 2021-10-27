Российская антидопинговая система получила максимальную оценку на конференции ЮНЕСКО

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Международная конференция сторон международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте дала максимальную оценку российской антидопинговой системе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Конференция проходит в Париже. Российскую делегацию возглавляет министр спорта Олег Матыцин.

Участники конвенции раз в два года отправляют доклад о выполнении положений через специальную систему Anti-Doping Logic. Стороны отвечают на вопросы, охватывающие области регулирования конвенции, национальную антидопинговую деятельность, международное сотрудничество, образование и исследования. На основе такого доклада от российской стороны конференция признала РФ на сто процентов соблюдающей положения конвенции. Российская сторона впервые получила стопроцентную оценку.

Оценка дается по следующим критериям: соответствие антидопинговой деятельности государства целям конвенции; противодействие использованию запрещенных препаратов, методов и пищевых добавок; соблюдение финансовых требований; осуществление допинг-контроля; взаимодействие организаций в антидопинговой работе, а также в осуществлении допинг-контроля; образовательные программы и тренинги; наличие и соблюдение спортсменами профессионального кодекса поведения; образовательная деятельность с участием спортсменов, тренеров и специалистов; уровень содействия проведению исследований, распространение и публикация их результатов, а также развитие спортивной науки.