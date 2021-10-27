Годлевский: правовой аспект и изменения внутри игр мешают киберспорту попасть на Олимпиаду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Предпосылки для включения киберспорта в программу Олимпийских игр давно созрели и обсуждаются во всем мире, однако ряд причин не позволяет это сделать, среди них нежелание разработчиков сотрудничать и постоянные изменения внутри компьютерных игр. Такое мнение на конференции в петербургском пресс-центре ТАСС высказал вице-президент Санкт-Петербургской федерации компьютерного спорта, начальник Студенческого культурно-досугового центра Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича Артур Годлевский.

"Есть вопросы правового характера. Если мы говорим об обычных видах спорта, таких как волейбол, футбол, теннис и так далее, если вы захотели организовать соревнования, то вам ничто не мешает это сделать, вам необходимо лишь иметь определенные материальные ресурсы. В компьютерном спорте это сделать невозможно, поскольку в соревнованиях вы будете вынуждены использовать интеллектуальную собственность разработчика, и не все из них готовы к такому виду сотрудничества. К тому же компьютерные виды спорта имеют тенденцию к периодическому изменению, которые кардинально изменяют правила и условия игры. Поэтому киберспорт до сих пор не включен в программу Олимпийских игр", - сказал Годлевский.

Он также добавил, что и включить киберспорт в образовательную программу сейчас также невозможно, поскольку нет федерального образовательного стандарта. При подготовке кадров в рамках дополнительного профессионального образования необходимо не учить студентов играть в компьютерные игры, а давать им компетенции, которые могут быть применимы в сфере компьютерного спорта.

По мнению депутата Госдумы, олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой, киберспорт вполне могут включить в программу Олимпийских игр. "Не удивлюсь, что это может случиться, но всегда говорила, что давайте мы сначала там шахматы увидим, а потом и киберспорт тоже. Но шахматы не такие зрелищные, они не вовлекают столько людей", - сказала Журова. Она также высказала мнение, что при этом получить государственную поддержку киберспорту будет не так просто, поскольку в соревнованиях очень велика коммерческая составляющая, как в теннисе и гольфе.

В октябре российская команда Team Spirit стала победителем чемпионата мира по Dota 2 (The International), который проходил в Румынии. За победу игроки заработали $18,2 млн.