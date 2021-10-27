Международный совет футбольных ассоциаций рекомендовал не отменять правило пяти замен

ТАСС, 27 октября. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рекомендует сделать постоянным правило пяти замен в матче. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В мае 2020 года из-за пандемии коронавируса в европейских чемпионатах, а также в международных турнирах было принято решение разрешить делать по ходу матча пять замен вместо трех положенных. Позднее IFAB продлил действие правила пяти замен до конца 2022 года.

IFAB получил ряд запросов от конфедераций, ассоциаций и лиг о том, чтобы правило пяти замен было зафиксировано в правилах футбола на постоянной основе. Орган рекомендовал, чтобы лиги сами могли принимать решение об увеличении числа замен в соответствии с потребностями, при этом текущее правило о количестве "окон" для замен (пять замен можно сделать в три захода, не считая перерыв) должно остаться неизменным.