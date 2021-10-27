"Кубань" разгромила "Краснодар" и вышла в 1/8 финала Кубка России по футболу

ТАСС, 27 октября. Краснодарская "Кубань" победила дома со счетом 3:0 "Краснодар" в матче группового этапа Бетсити - Кубка России по футболу и вышла в 1/8 финала турнира. Встреча прошла в Краснодаре на стадионе "Кубань".

Голы забили Максим Лаук (7-я и 63-я минуты) и Василий Алейников (23). На 51-й минуте красную карточку получил полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла.

В первом туре "Кубань" в гостях уступила "Ленинградцу" из Ленинградской области со счетом 0:1, а "Краснодар" во втором туре обыграл эту команду со счетом 2:0. По итогам группового этапа все три команды группы 1 набрали по 3 очка, но "Кубань" заняла первое место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. "Краснодар" стал вторым, "Ленинградец" - третьим. Жеребьевка 1/8 финала пройдет позднее.

В матче другой группы "Ростов" проиграл на выезде московскому "Торпедо" (0:2), обе команды ранее потеряли шансы на выход из группы, уступив "Чайке" из Ростовской области. Во вторник главным тренером "Ростова" был назначен Виталий Кафанов, который не смог присутствовать на игре, исполняющим обязанности главного тренера выступил Михаил Осинов. Кафанов также является тренером вратарей в сборной России.

Групповой этап Кубка России проводится в один круг, клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) оба своих матча проводят на выезде, клубы второго по силе дивизиона чемпионата России - Футбольной национальной лиги - 1 (ФНЛ-1) - одну встречу на выезде, одну на своем поле, клубы ФНЛ-2 (третий по силе дивизион) - обе игры дома. Победитель каждой из 11 групп выходит в 1/8 финала, матчи которой пройдут в начале марта. Команды, занявшие первые пять мест в предыдущем сезоне РПЛ ("Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Сочи"), автоматически квалифицировались в 1/8 финала. Победителем предыдущего розыгрыша Кубка России стал московский "Локомотив", который является самым титулованным клубом в истории турнира (девять побед), финал нынешнего розыгрыша кубка страны состоится 29 мая 2022 года.