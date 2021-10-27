{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
St. Petersburg Open

Рублев рассказал, что ему было непросто играть против друга на турнире в Петербурге

В среду россиянин обыграл белоруса Илью Ивашко в двух сетах и вышел в четвертьфинал
Андрей Рублев Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Андрей Рублев
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев отметил прогресс в игре белоруса Ильи Ивашко после победы над ним в матче второго круга на турнире Ассоциации теннисистов-профеcсионалов (ATP) в Санкт-Петербурге. Об этом Рублев рассказал журналистам.

На эту тему
Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге
Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

В среду Рублев, посеянный на турнире под первым номером, обыграл Ивашко со счетом 6:4, 6:4 и вышел в четвертьфинал.

"Нелегко играть против родного человека, против друга. Он в этом году набирает обороты, поднимается все выше в рейтинге и вообще проводит лучший сезон в карьере. Уровень игры Ильи сейчас даже выше, чем место в рейтинге, которое он занимает, - сказал Рублев. - Шансы были и у него, и у меня, но я сумел переломить игру и довести ее до победы. Концовку матча я провел уверенно".

Ивашко 27 лет, он занимает 46-е место мирового рейтинга и имеет в активе один титул под эгидой АТР. На турнирах Большого шлема не проходил далее четвертого круга.

Рублеву 24 года, он располагается на шестой строчке мирового рейтинга, на его счету восемь титулов под эгидой ATP. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил далее четвертьфинала.

Теги
St. Petersburg OpenРублев, Андрей Андреевич
Баскетбольные еврокубки
"Зенит" проиграл "Реалу" и потерпел второе поражение подряд в баскетбольной Евролиге
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 68:75
Читать полностью