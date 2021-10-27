В "Ростове" заявили, что Кафанов не планировал приезжать на матч Кубка России с "Торпедо"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Виталий Кафанов, возглавивший футбольный клуб "Ростов", не планировал приезжать на заключительный матч команды в рамках группового этапа Бетсити - Кубка России с "Торпедо", поскольку готовит основную обойму игроков к игре со "Спартаком". Об этом журналистам рассказал тренер ростовчан Михаил Осинов.

В среду "Ростов", выступавший молодежным составом, проиграл "Торпедо" со счетом 0:2 в Спортивном городке Лужников. Команда ранее потеряла шансы на выход в 1/8 финала турнира.

"Виталий Витальевич занимается главной командой, нам предстоит очень важный матч. Он остался там, как и Заур Эдуардович [Тедеев], я же приехал с ребятами, - сказал Осинов. - Что касается того, кто будет у бровки во время матчей, то это непринципиально. Да, Виталий Витальевич главный, а Заур Эдуардович и я - помощники".

"Ребята расстроились, выглядели достаточно уверенно, учитывая, что молодежный чемпионат и ФНЛ - разные по уровню турниры. У нас есть молодежь, которая может выйти и заменить основных игроков", - добавил Осинов.