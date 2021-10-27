Определились все участники 1/8 финала Кубка России по футболу

ТАСС, 27 октября. Подмосковные "Химки" обыграли в гостях калининградскую "Балтику" в матче группового этапа Бетсити - Кубка России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Калининград".

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее была команда из Московской области - 5:4. Калининградский клуб, несмотря на поражение, занял в группе первое место с 4 очками и вышел в плей-офф.

"Балтика" стала последним участником 1/8 финала Кубка России. Ранее по итогам группового этапа в плей-офф вышли "Кубань" (Краснодар), "Камаз" (Набережные Челны), "Арсенал" (Тула), "Нижний Новгород", "Чайка" (Ростовская область), "Алания" (Владикавказ), "Ротор" (Волгоград), "Енисей" (Красноярск), ЦСКА и "Динамо" (Москва). Занявшие первые пять мест в предыдущем сезоне РПЛ "Зенит" (Санкт-Петербург), "Спартак" (Москва), "Локомотив" (Москва), "Рубин" (Казань) и "Сочи" автоматически квалифицировались в 1/8 финала. Жеребьевка первой стадии плей-офф пройдет позднее.

Групповой этап Кубка России проводился в один круг, клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) оба своих матча провели на выезде, клубы второго по силе дивизиона чемпионата России - Футбольной национальной лиги - 1 (ФНЛ-1) - одну встречу на выезде, одну на своем поле, клубы ФНЛ-2 (третий по силе дивизион) - обе игры дома. Победитель каждой из 11 групп вышел в 1/8 финала, матчи этой стадии пройдут в начале марта.

Победителем предыдущего розыгрыша Кубка России стал московский "Локомотив", который является самым титулованным клубом в истории турнира (девять побед), финал нынешнего розыгрыша кубка страны состоится 29 мая 2022 года.