"Барселона" впервые за 19 лет проиграла "Райо Вальекано" в чемпионате Испании по футболу

ТАСС, 27 октября. Футбольный клуб "Барселона" со счетом 0:1 проиграл "Райо Вальекано" в матче 11-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе "Кампо-де-Вальекас" в Мадриде.

Мяч на 30-й минуте забил Радамель Фалькао. На 72-й минуте нападающий "Барселоны" Мемфис Депай не реализовал пенальти.

Футболисты "Райо Вальекано" смогли победить "Барселону" впервые за 19 лет, предыдущая победа датируется 7 декабря 2002 года (1:0). Последующие матчи, в том числе кубковые, команда из Мадрида проиграла, ни разу не сыграв вничью.

"Барселона" потерпела второе поражение в чемпионате кряду, в предыдущем туре подопечные Рональда Кумана проиграли дома "Реалу" (1:2). "Райо Вальекано" победил в четырех из последних шести матчей. Каталонцы после десяти встреч располагаются на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата с 15 очками в активе. "Райо Вальекано", проведя на одну игру больше, занимает пятое место, набрав 19 очков.

В следующем туре "Барселона" примет "Алавес" 30 октября, "Райо Вальекано" дома встретится с "Сельтой" 1 ноября.