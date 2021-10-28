Рублев считает необходимым вакцинироваться, чтобы спокойно участвовать в турнирах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисистам не очень подходит вариант, при котором они будут сидеть в номере две недели, поэтому вакцинация против коронавируса необходима. Такое мнение в интервью ТАСС высказал российский теннисист Андрей Рублев.

Открытый чемпионат Австралии (Australian Open) должен пройти в Мельбурне с 17 по 30 января 2022 года. Ранее премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс заявил, что непривитых участников Australian Open не пустят на территорию региона. Окончательное решение о допуске невакцинированных спортсменов к турниру будет принято через несколько недель.

"Насколько я понимаю, в Австралии нет такого, что они прямо заставляют, - сказал Рублев. - Они дают выбор: если у тебя есть вакцина, то ты можешь две недели быть в "пузыре" - отель, корты - и спокойно тренироваться. По истечении двух недель ты вообще живешь обычной жизнью. А если у тебя нет вакцины, то ты просто две недели сидишь в номере. Вариант не делать вакцину - он есть".

"Понятное дело, что игрокам такой вариант не подходит. Мне точно - может, кому-то и нормально. Поэтому придется делать вакцину, - сказал Рублев. - Вообще, прививка нужна. Сколько уже было болезней, вирусов - без вакцины точно нельзя".