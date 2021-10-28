Получивший нейтральный статус Киселев может выступить на чемпионате Европы по кроссу

МОСКВА, 28 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский марафонец Степан Киселев, получивший нейтральный статус для участия в международных соревнованиях, хотел бы выступить до конца года на чемпионате Европы по кроссу. Об этом он рассказал ТАСС.

В среду Киселев, а также Анна Минуллина и Владислав Подзвездов получили от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) одобрение заявок на нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

"Спортивная форма у меня не совсем хорошая, поэтому сейчас буду думать, на какие старты подавать заявку, - сказал Киселев. - В марафоне до конца этого года я принимать участие не смогу, поскольку не успеваю подготовиться. За месяц это нереально - подготовка к марафону идет примерно полгода".

"Я подал заявку на участие в чемпионате Европы по кроссу - мы посовещаемся по этому поводу со старшими тренерами сборной. Есть еще различные коммерческие соревнования в Европе - подумаем заявиться на них. Надеюсь, что со следующим годом не будет таких сложностей, и я получу нейтральный статус в начале года, чтобы у меня была возможность стартануть в хорошем марафоне где-то до апреля, до чемпионата России. Приму участие в быстром марафоне, чтобы выполнить норматив", - добавил легкоатлет.

Киселеву 34 года, он является чемпионом России по марафону (2017, 2019), а также победителем Московского (2018) и Казанского марафонов (2019, 2021).

Чемпионат Европы по кроссу планируется провести 12 декабря в Дублине.