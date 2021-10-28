Дина Аверина выиграла квалификацию в многоборье на чемпионате мира

Спортсменка набрала 108,975 балла. Второе место заняла Арина Аверина (107,250), третье - Алина Горносько из Белоруссии (105,175).

В Китакюсю разыгрывается девять комплектов медалей. 27 октября Дина Аверина выиграла золотые медали в упражнениях с обручем и мячом, Арина Аверина стала второй в выступлении с мячом, в упражнении с обручем она заняла шестое место, 28 октября состоятся финалы в упражнениях с булавами и лентой. В пятницу станут известны обладательницы наград в командном турнире и групповом многоборье, медали в личном многоборье спортсменки разыграют 30 октября. В заключительный день турнира будут вручены награды призерам в отдельных видах группового многоборья (с пятью мячами; с тремя обручами и двумя парами булав).

В соревнованиях не принимают участия все обладательницы золотых наград Олимпийских игр 2020 года. Победительница в личном многоборье израильтянка Линой Ашрам приняла решение не лететь в Японию вместе со всей командой за полтора месяца до чемпионата мира. Команда Болгарии в групповых упражнениях выбыла из борьбы накануне турнира из-за того, что одна из спортсменок получила травму на тренировке, которая проходила в разминочном зале Китакюсю.