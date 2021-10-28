Михайлов заявил, что в декабре покинет пост президента Федерации фехтования России

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов в декабре планирует покинуть занимаемый пост в связи с выходом на пенсию. Об этом он сообщил ТАСС.

"Планирую в декабре покинуть пост президента в связи с выходом на пенсию, - сказал Михайлов. - Ухожу со смешанными чувствами: в первую очередь я понимаю, что выстроил хорошую систему, в которой все работает, все отлажено. Думаю, у будущего президента не будет сложностей. С другой стороны, грустно покидать пост, на котором проработал много лет".

"Ильгар Мамедов (первый вице-президент ФФР и главный тренер сборной России - прим. ТАСС) подал заявление на этот пост, других предложений не было. Я поддерживаю его кандидатуру. Первым вице-президентом, думаю, будет избран Олег Лавричев, член исполкома от Нижегородской области", - добавил Михайлов.

Михайлову 68 лет, он возглавляет Федерацию фехтования России с 2009 года.