Бюро исполкома федерации фехтования поддержало кандидатуру Мамедова на пост президента

В четверг Александр Михайлов сообщил ТАСС, что покинет в декабре пост президента ФФР. Михайлов также выразил поддержку кандидатуре Мамедова.

"На пост президента ФФР мою кандидатуру выдвинул Александр Михайлов, бюро исполкома ее поддержало, - сказал Мамедов. - Это немного другое амплуа, нежели обязанности главного тренера сборной, но так или иначе последние годы я занимался развитием фехтования в России, общался с руководителями регионов, реализуя программу развития центров фехтования, которые должны строиться на территории РФ".

Мамедов заявил, что не планирует кадровую реорганизацию в федерации после своего прихода. "Александр Юрьевич прекрасно отработал на посту президента, какой смысл ломать хорошо налаженный механизм работы? От себя и от всего нашего коллектива сейчас я хочу поблагодарить Александра Юрьевича Михайлова за то, что мы столько лет проработали вместе, и за успехи, которых мы добились", - отметил Мамедов.