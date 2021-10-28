{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Бюро исполкома федерации фехтования поддержало кандидатуру Мамедова на пост президента

Ранее Александр Михайлов сообщил ТАСС, что уйдет с должности президента ФФР в декабре
Первый вице-президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Первый вице-президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Бюро исполкома Федерации фехтования России (ФФР) выразило поддержку кандидатуре главного тренера сборной России, первого вице-президента федерации Ильгара Мамедова на пост президента организации. Об этом Мамедов сообщил ТАСС.

На эту тему
Михайлов заявил, что в декабре покинет пост президента Федерации фехтования России
Михайлов заявил, что в декабре покинет пост президента Федерации фехтования России

В четверг Александр Михайлов сообщил ТАСС, что покинет в декабре пост президента ФФР. Михайлов также выразил поддержку кандидатуре Мамедова.

"На пост президента ФФР мою кандидатуру выдвинул Александр Михайлов, бюро исполкома ее поддержало, - сказал Мамедов. - Это немного другое амплуа, нежели обязанности главного тренера сборной, но так или иначе последние годы я занимался развитием фехтования в России, общался с руководителями регионов, реализуя программу развития центров фехтования, которые должны строиться на территории РФ".

Мамедов заявил, что не планирует кадровую реорганизацию в федерации после своего прихода. "Александр Юрьевич прекрасно отработал на посту президента, какой смысл ломать хорошо налаженный механизм работы? От себя и от всего нашего коллектива сейчас я хочу поблагодарить Александра Юрьевича Михайлова за то, что мы столько лет проработали вместе, и за успехи, которых мы добились", - отметил Мамедов.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Чемпионат мира по художественной гимнастике
Дина Аверина стала чемпионкой мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами
Для 23-летней российской спортсменки это золото стало 16-м на мировых первенствах
Дина Аверина стала чемпионкой мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами
Читать полностью