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Летние олимпийские виды спорта

Новый главный тренер сборной России по фехтованию будет определен 15 декабря

Ильгар Мамедов, занимающий эту должность, выдвинут на пост президента Федерации фехтования России
Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Новый главный тренер российской сборной по фехтованию будет определен 15 декабря. Об этом ТАСС сообщил Ильгар Мамедов, занимающий данную должность в настоящее время.

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В четверг Мамедов сообщил ТАСС, что его кандидатуру выдвинули на пост президента Федерации фехтования России (ФФР).

"Все определится 15 декабря, после выборов, - сказал Мамедов. - Но пока рано об этом говорить - это достаточно серьезная работа. Человек, который придет на этот пост, должен подходить и по авторитету, и по харизме, по способности организовать единый коллектив единомышленников. Поэтому будем думать - время еще есть".

"В любом случае это будет российский специалист", - добавил собеседник агентства.

Александр Михайлов покинет в декабре пост президента ФФР. Михайлов ранее выразил поддержку кандидатуре Мамедова.

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