Новый главный тренер сборной России по фехтованию будет определен 15 декабря

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Новый главный тренер российской сборной по фехтованию будет определен 15 декабря. Об этом ТАСС сообщил Ильгар Мамедов, занимающий данную должность в настоящее время.

В четверг Мамедов сообщил ТАСС, что его кандидатуру выдвинули на пост президента Федерации фехтования России (ФФР).

"Все определится 15 декабря, после выборов, - сказал Мамедов. - Но пока рано об этом говорить - это достаточно серьезная работа. Человек, который придет на этот пост, должен подходить и по авторитету, и по харизме, по способности организовать единый коллектив единомышленников. Поэтому будем думать - время еще есть".

"В любом случае это будет российский специалист", - добавил собеседник агентства.

Александр Михайлов покинет в декабре пост президента ФФР. Михайлов ранее выразил поддержку кандидатуре Мамедова.