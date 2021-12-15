МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах Ильгар Мамедов избран на пост президента Федерации фехтования России (ФФР) на конференции организации, прошедшей в подмосковных Химках. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Мамедов, ранее являвшийся первым вице-президентом ФФР, был единственным кандидатом на пост главы организации. Кандидатуру Мамедова, который также являлся главным тренером сборной, на бюро исполкома 28 октября поддержал и Александр Михайлов, возглавлявший ФФР с 2009 года. Михайлов принял решение покинуть этот пост.

Первым вице-президентом организации избран председатель городской думы Нижнего Новгорода, глава Федерации фехтования Нижегородской области с 2008 года Олег Лавричев. Исполнительным директором ФФР стал Игорь Кучеренко.

Мамедов родился 15 ноября 1965 года в Баку, в 1987-м окончил Азербайджанский государственный институт физической культуры, в 2008 году - Дипломатическую академию МИД России. Выступал за ЦСКА, тренировался у одного из самых известных специалистов фехтования двукратного олимпийского чемпиона Марка Мидлера. Мамедов участвовал в четырех Олимпиадах, дважды - в Сеуле-1988 и Атланте-1996 - становился обладателем золотых командных наград, в 1989 году также выиграл командное золото чемпионата мира в Денвере.

С 2012 года Мамедов являлся главным тренером российской сборной, под его руководством команда на чемпионатах мира с 2013 по 2016 год, а также в 2019 году была первой в неофициальном общекомандном зачете. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро россияне завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые награды, на Играх в Токио сборная под руководством Мамедова добилась трех золотых, четырех серебряных и одной бронзовой награды.