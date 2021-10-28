Дина Аверина стала чемпионкой мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами

Спортсменка набрала 27,100 балла. Второй стала ее сестра Арина Аверина (26,750), третье место заняла Анастасия Салос из Белоруссии (26,400). Ранее на мировом первенстве в Японии Дина Аверина выиграла золотые медали в упражнениях с обручем и мячом, Арина Аверина завоевала серебро по итогам выступлений с мячом.

ТАСС, 28 октября. Россиянка Дина Аверина заняла первое место на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами. Соревнования проходят в японском Китакюсю.

Красота, грация, восторг. Это всё Дина Аверина. 16-кратная чемпионка мира Потрясающее выступление Дины в финале упражнений с булавами pic.twitter.com/wBySwgtRMX

Сестры Аверины выступают на чемпионате мира под руководством нового личного тренера - олимпийской чемпионки 2000 года Юлии Барсуковой. Ранее с Авериными работала Вера Шаталина.

Авериным по 23 года. Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио и 16-кратной чемпионкой мира, Арина Аверина побеждала на чемпионатах мира четыре раза.

В соревнованиях не принимают участия все обладательницы золотых наград Олимпийских игр в Токио. Победительница в личном многоборье израильтянка Линой Ашрам приняла решение не лететь в Японию вместе с командой еще за полтора месяца до чемпионата мира. Команда

Болгарии в групповых упражнениях выбыла из борьбы в преддверии турнира из-за того, что одна из спортсменок получила травму на тренировке в разминочном зале Китакюсю.

Мировое первенство в Японии завершится 31 октября.