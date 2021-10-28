Международный олимпийский комитет объявил о запуске онлайн-магазина

ТАСС, 28 октября. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об открытии онлайн-магазина, где можно будет купить атрибутику с прошедших и будущих Олимпийских игр. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

"Это важный запуск для нас, так как болельщики из разных стран смогут приобрести продукцию с олимпийской символикой и познакомиться с магией Игр. Мы с нетерпением ждем начала сотрудничества с организационными комитетами Игр в Париже, Милане и Кортине-д'Ампеццо и Лос-Анджелесе", - заявил исполнительный директор телевизионной и маркетинговой службы МОК Тимо Лумме.

Продукция магазина поделена на три коллекции. Первая - коллекция Олимпийских и Паралимпийских игр, посвященная Играм 2024, 2026 и 2028 годов. Вторая - коллекция олимпийского наследия, в которой представлена атрибутика с прошедших игр. Третья - олимпийская коллекция, рассчитанная на молодую аудиторию и включающая в себя эксклюзивную брендированную продукцию МОК.

Магазин доступен для жителей Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Мексики, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании и США. К лету 2022 года магазин будет доступен во всех странах мира, кроме Китая и России.