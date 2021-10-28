Винер-Усманова назвала судейство упражнений с лентой повторением ситуации на Олимпиаде

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Ситуация с оценкой россиянки Дины Авериной за упражнения с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике является повторением скандала на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение ТАСС высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Дина Аверина стала второй на чемпионате мира в упражнениях с лентой

В четверг Дина Аверина завоевала серебряную награду мирового первенства в японском Китакюсю в упражнениях с лентой, набрав 23,900 балла. Победительницей стала представительница Белоруссии Алина Горносько (23,950 балла). Аверина в ходе соревнований подала протест, который был отклонен.

"Повторилось то же самое, что было на Олимпийских играх, - сказала Винер-Усманова. - Дина блестяще сделала ленту, но ей поставили оценку на 0,05 меньше, чем другой девочке. Но это не ее оценка, так как лента, повторюсь, была сделана блестяще, и были выполнены все сложности".

"Утром был блок, который создала [Наталья] Кузьмина (глава технического комитета Международной федерации гимнастики - прим. ТАСС), потому что судьи поставили оценку на балл больше, чем в конце оказалось. Кузьмина собрала бригаду рефери, Кэролайн Хан подошла к ее столу, после чего подошла к судьям и понизила оценку на один балл", - добавила она.

Ранее на мировом первенстве в Японии Дина Аверина выиграла золотые медали в упражнениях с обручем, мячом и булавами, Арина Аверина завоевала серебряные награды в упражнениях с мячом и булавами.

На Олимпийских играх в Токио Дина Аверина стала второй в личном многоборье после израильтянки Линой Ашрам, после чего Винер-Усманова обвинила судей в предвзятости.

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