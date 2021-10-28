{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Зибрехт вошел в тренерский штаб футбольного клуба "Локомотив"

Германский специалист займет должность ассистента главного тренера Маркуса Гисдоля

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Германский специалист Лутц Зибрехт вошел в тренерский штаб московского футбольного клуба "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба команды.

В "Локомотиве" он займет должность ассистента главного тренера Маркуса Гисдоля.

Зибрехту 54 года, в качестве футболиста он выступал за германские "Вальдхоф", "Гайслинген" и "Зандхаузен". Также специалист работал спортивным директором в командах "Ульм 1846" и "Штутгартер Кикерс" из Германии.

"Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 21 очко в 12 встречах. Следующий матч "Локомотив" проведет на выезде против "Нижнего Новгорода" 30 октября.

Теги
Российский футбол
Чемпионат мира по художественной гимнастике
Винер-Усманова уверена, что тренеры смогут настроить сестер Авериных на личное многоборье
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики ранее высказала недовольство судейством на чемпионате мира в упражнениях с лентой
Винер-Усманова уверена, что тренеры смогут настроить сестер Авериных на личное многоборье
Читать полностью