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Футбол в России

РФС оштрафовал "Торпедо" на 50 тыс. рублей за инцидент с фанатами перед игрой с "Шинником"

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как полиция задерживает болельщиков из Ярославля перед стадионом во Владимире

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал владимирское "Торпедо" на 50 тыс. рублей по итогам матча 12-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги - 2 с ярославским "Шинником". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Шинника" Сергей Кулаков.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как перед стадионом во Владимире прибывших на матч болельщиков из Ярославля задержала полиция. Матч завершился победой "Шинника" со счетом 2:0.

"Сегодня принял участие в заседании КДК РФС по матчу "Торпедо" - "Шинник". Вина владимирского "Торпедо" была установлена. КДК РФС оштрафовал клуб на 50 тыс. рублей. Заседание проходило онлайн, на нем также присутствовала сторона "Торпедо", представитель МВД по Владимирской области и представитель лиги", - сказал Кулаков.

"Шинник" с 45 очками после 16 игр занимает первое место в турнирной таблице группы 2 ФНЛ-2. В следующем туре 31 октября ярославский клуб в гостях встретится с "Енисеем-2".

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