Дина Аверина рассказала, что ей очень тяжело комментировать судейство упражнений с лентой

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Россиянке Дине Авериной тяжело комментировать ситуацию с судейством упражнений с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю. Об этом она рассказала ТАСС.

Дина Аверина стала второй на чемпионате мира в упражнениях с лентой

В четверг Аверина завоевала серебряную награду мирового первенства в упражнениях с лентой, набрав 23,900 балла. Победительницей стала Алина Горносько из Белоруссии (23,950 балла). Аверина подала протест на свои баллы, однако он был отклонен.

"В данный момент очень тяжело что-то комментировать, так как такая ситуация уже была, и мы прекрасно ее помним, - сказала Аверина. - Поэтому я ничего не хочу говорить на эту тему. В Токио я сказала, что сделала все возможное, и сейчас могу сделать тоже самое".

Авериной 23 года, она является серебряным призером Олимпиады в Токио и 16-кратной чемпионкой мира. Чемпионат мира завершится 31 октября.