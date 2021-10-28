Организатора перелета футболиста Салы признали виновником авиакатастрофы

ЛОНДОН, 28 октября. /ТАСС/. Суд валлийского Кардиффа в четверг признал предпринимателя Дэвида Хендерсона виновным в создании угрозы безопасности людей при организации перелета аргентинского футболиста Эмилиано Салы из Франции в Великобританию. Об итогах слушания, посвященного обстоятельствам авиакатастрофы, в которой погиб Сала, сообщил Sky News.

В ходе заседания было подтверждено, что Хендерсон неоднократно нарушал правила осуществления частных рейсов и получал предупреждения от авиационных властей. Именно он договаривался о полете с пилотом разбившегося самолета Дэвидом Ибботсоном, у которого не было лицензии на осуществление коммерческих рейсов и полеты в ночное время.

Приговор будет объявлен судом 12 ноября. 67-летнему Хендерсону грозит до 7 лет тюрьмы.

Легкомоторный PA 46 Malibu, на борту которого находился Сала, вылетел 21 января 2019 года из аэропорта французского Нанта в Кардифф, но затем пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе острова Гернси. Обломки самолета были обнаружены на морском дне через две недели в результате поисковой операции, которую сотрудники частной компании, нанятые родственниками аргентинца, проводили совместно с Комиссией по расследованию авиационных происшествий (AIBB). Тело Салы было поднято со дна Ла-Манша, однако останков пилота среди обломков спасатели не обнаружили.

Согласно результатам расследования AIBB, самолет начал разваливаться в воздухе после того, как пилот потерял управление машиной, выполняя опасный маневр в сложных погодных условиях. И Сала, и Ибботсон погибли в результате отравления угарным газом.

Выступавший ранее за французский клуб "Нант" Сала перешел в "Кардифф" во время зимнего трансферного окна. Он вошел в состав валлийского клуба 19 января 2019 года. Его новый контракт был заключен на 3,5 года.