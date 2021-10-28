Винер-Усманова уверена, что тренеры смогут настроить сестер Авериных на личное многоборье

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова считает, что тренерам сестер Авериных удастся настроить спортсменок на личное многоборье после ситуации с оценкой Дины Авериной за упражнения с лентой на чемпионате мира. Такое мнение она высказала ТАСС.

В четверг Дина Аверина завоевала серебряную награду мирового первенства в японском Китакюсю в упражнениях с лентой, набрав 23,900 балла. Победительницей стала представительница Белоруссии Алина Горносько (23,950 балла). Аверина в ходе соревнований подала протест, который был отклонен.

На вопрос, насколько трудно в таких условиях будет настроить спортсменок на финал личного многоборья, Винер-Усманова ответила: "Многоборье есть многоборье, настроим, но сегодня, видимо, [Наталье] Кузьминой (главе технического комитета Международной федерации гимнастики - прим. ТАСС), было очень неприятно, если Россия выиграет все золотые медали. Она это допустить не могла. И у Арины [Авериной] тоже было блестящее выступление с лентой, но очень низкая оценка, она выполнила всю свою программу, мы подали протест на низкую оценку, но его не удовлетворили. Она, Кузьмина, в своем репертуаре".

Личное многоборье пройдет 30 октября. Мировое первенство в Японии завершится 31 октября.