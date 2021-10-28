Дина Аверина заявила, что музыка Чайковского вызывает гордость за страну и болельщиков

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского во время церемонии награждения вызывает у 16-кратной чемпионки мира по художественной гимнастике Дины Авериной гордость за страну и болельщиков. Такое мнение она высказала ТАСС.

В четверг Дина Аверина завоевала золото в упражнении с булавами и серебряную награду мирового первенства в упражнении с лентой. Арина Аверина выиграла серебро по итогу выступлений с булавами и бронзу в упражнении с лентой. Соревнования проходят в Японии.

"Когда во время церемонии награждения начала играть эта музыка, я вначале не поняла и забыла, что она вместо нашего гимна. Но когда она играла, у меня была гордость за нашу страну и за людей, которые за нас болели. Мне было приятно это слышать", - сказала гимнастка.

В связи с санкциями, наложенными на российский спорт, отечественные атлеты на чемпионатах мира и Олимпийских играх до середины декабря 2022 года не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. На чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю россиянки выступают под флагом Федерации спортивной гимнастики России, а в случае их победы вместо гимна страны звучит фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.

Авериным по 23 года. Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио и 16-кратной чемпионкой мира, Арина Аверина побеждала на чемпионатах мира четыре раза.