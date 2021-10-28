Капранова: Дина Аверина должна была получить более высокую оценку на чемпионате мира

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина должна была получить более высокие баллы в упражнениях с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Японии. Такое мнение ТАСС высказала десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова.

В четверг Дина Аверина завоевала серебряную награду мирового первенства в японском Китакюсю в упражнениях с лентой, набрав 23,900 балла. Победительницей стала представительница Белоруссии Алина Горносько (23,950 балла), Арина Аверина заняла третье место (23,450). Аверины в ходе соревнований подавали протесты, которые были отклонены.

"Я думаю, что они [сестры Аверины] выступали хорошо. Они в целом молодцы, что после Олимпиады поехали на чемпионат мира и пока его выигрывают, потому что многоборье у них только послезавтра, а сейчас идут отдельные виды многоборья. Конечно, хотелось, чтобы Дина выиграла все четыре вида, и жалко, что она не выиграла ленту, на мой взгляд, она и в этой дисциплине должна была побеждать. Посмотрим, что будет в многоборье, очень надеюсь, что золото и серебро будет у сестер!" - сказала Капранова.

"Конечно, я согласна с тем, что сказала Ирина Александровна [Винер-Усманова], потому что она поехала с девочками на соревнования и все наблюдает своими глазами. Конечно, Дина должна была получить оценку выше", - добавила собеседница ТАСС.

Мировое первенство в Японии завершится 31 октября.