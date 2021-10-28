Чемпион мира по хоккею Белов подписал просмотровый контракт с московским "Динамо"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российский защитник Антон Белов подписал просмотровый контракт с командой Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Согласно контракту, 35-летний Белов может провести три игры, после чего может быть принято решении о заключении с ним полноценного соглашения. Белов будет выступать за "Динамо" под 77-м номером. Под этим же номером защитник играл в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон".

Белов является чемпионом мира 2014 года, также в его активе одна серебряная (2015) и две бронзовые награды (2016, 2017) мировых первенств. На клубном уровне он представлял ЦСКА, омский "Авангард", петербургский СКА, вместе с которым дважды выигрывал Кубок Гагарина (2015, 2017). В НХЛ в составе "Эдмонтона" он провел 57 матчей и набрал 7 очков (1 гол + 6 передач).